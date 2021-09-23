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Суд отклонил апелляцию Навального на постановку его на профучет как склонного к побегу

ТАССиещё 2
41 минуту назад

Владимирский областной суд отказал Алексею Навальному в удовлетворении его апелляционной жалобы на решение Петушинского районного суда, признавшего законным постановку его на учет как склонного к побегу. Об этом в четверг передает корр. ТАСС из зала суда.

Суд отклонил очередную апелляцию Навального
Фото: ReutersReuters

"Решение Петушинского районного суда Владимирской области от 2 июня 2021 года оставить без изменения, апелляционную жалобу Навального Алексея Владимировича - без удовлетворения", - сказала судья.

Петушинский районный суд Владимирской области 2 июня отказал Навальному в удовлетворении его иска к исправительной колонии 2 (ИК-2), поданного в связи с постановкой его на учет как склонного к побегу, а также признал, что в ИК-2 не нарушались его права на непрерывный восьмичасовой сон. Представители ИК-2 в суде сообщили, что для снятия Навального с профилактического учета необходимы два обстоятельства: нарушения прав истца и ошибка в нормативно-правовых актах, которых в данном случае нет. В начале июля Навальный направил в суд апелляционную жалобу на решение суда.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Он отбывает наказание в ИК-2 во Владимирской области.

Происшествия,Ив Роше,Алексей Навальный,Аэропорт Шереметьево,ФСИН,ИТАР-ТАСС,
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