Суд отклонил очередную апелляцию Навального

Владимирский областной суд отказал Алексею Навальному в удовлетворении его апелляционной жалобы на решение Петушинского районного суда, признавшего законным постановку его на учет как склонного к побегу. Об этом в четверг передает корр. ТАСС из зала суда.

Петушинский районный суд Владимирской области 2 июня отказал Навальному в удовлетворении его иска к исправительной колонии 2 (ИК-2), поданного в связи с постановкой его на учет как склонного к побегу, а также признал, что в ИК-2 не нарушались его права на непрерывный восьмичасовой сон. Представители ИК-2 в суде сообщили, что для снятия Навального с профилактического учета необходимы два обстоятельства: нарушения прав истца и ошибка в нормативно-правовых актах, которых в данном случае нет. В начале июля Навальный направил в суд апелляционную жалобу на решение суда.