В Люберцах водитель маршрутного такси отказался везти девушку по социальной карте. Инцидент снял на камеру один из пассажиров общественного транспорта. На кадрах мужчина громко требует от льготницы покинуть салон.

«Иди отсюда, иди отсюда по-хорошему», – стал кричать на пассажирку в переполненной маршрутке водитель.

Напомним, ранее власти Москвы и Московской области подписали соглашение о льготах на проезд на 2021-2023 годы. Документ был опубликован на сайте столичного правительства. Для бесплатного проезда пассажиру нужно предъявить социальную карту.