Опубликовано видео с места обнаружения обломков пропавшего Ан-26

Опубликованы видеокадры с места обнаружения обломков пропавшего накануне самолета Ан-26. Его заметил экипаж вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра. По данным МЧС, воздушное судно лежит в районе горы Хребтовая на высоте более 900 километров в труднодоступной местности.

Фото: МЧС РФ МЧС РФ

Из-за высоких деревьев, а также сильных порывов ветра, посадить вертолет в непосредственной близости от места ЧП невозможно. Поэтому к месту падения лайнера выдвинулась наземная группировка спасателей. Судьба экипажа остается неизвестной.

Напомним, накануне самолет Ан-26, осуществлявший проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, исчез с экранов радаров. Это произошло в 38 километрах от Хабаровска. На борту находились шестеро членов экипажа.