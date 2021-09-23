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Опубликовано видео с места обнаружения обломков пропавшего Ан-26

ТК «Звезда»
39 минут назад

Опубликованы видеокадры с места обнаружения обломков пропавшего накануне самолета Ан-26. Его заметил экипаж вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра. По данным МЧС, воздушное судно лежит в районе горы Хребтовая на высоте более 900 километров в труднодоступной местности.

Опубликовано видео с места обнаружения обломков пропавшего Ан-26
Фото: МЧС РФМЧС РФ

Из-за высоких деревьев, а также сильных порывов ветра, посадить вертолет в непосредственной близости от места ЧП невозможно. Поэтому к месту падения лайнера выдвинулась наземная группировка спасателей. Судьба экипажа остается неизвестной.

Напомним, накануне самолет Ан-26, осуществлявший проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, исчез с экранов радаров. Это произошло в 38 километрах от Хабаровска. На борту находились шестеро членов экипажа.

Следователи уже опросили авиатехников, отвечавших за техническое состояние самолета перед вылетом. В аэропорту Хабаровска, откуда Ан-26 отправился в полет, изъята служебная документация и взяты пробы авиационного топлива для экспертизы.

Происшествия,Хабаровский аэропорт,
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