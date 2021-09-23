До сих пор осталась неизвестна судьба экипажа упавшего Ан-26

Судьба экипажа Ан-26, который состоял из шести человек, остается неизвестной, сообщает РИА Новости.

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Обломки пропавшего под Хабаровском самолета нашли утром 23 сентября. Лайнер обнаружили в верховьях сопки в районе поселка Корфовский. Возобновить поиски Ан-26 с воздуха удалось после улучшения погодных условий.

Спасателям придется добираться до места трагедии пешком из-за отсутствия дорог. Согласно предварительной версии, самолет мог разбиться из-за плохой погоды. Пи этом не исключена ошибка пилотирования.

Тем временем, следователи допросили техников ЗАО «Летные проверки и системы», которые обслуживали перед вылетом Ан-26. В аэропорту Хабаровска, откуда вылетал самолет, изъяли образцы топлива для судебной экспертизы.

Следователи уже получили документацию по прохождению предполетного медосмотра членов экипажа и сведения о метеорологическом прогнозе погоды по маршруту следования самолета.