Посетитель фитнес-клуба в «Москва-Сити» лишился часов и денег

Посетитель фитнес-клуба в одной из башен «Москва-Сити» лишился денежных средств и наручных часов Rolex, рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по столице, пишет агентство городских новостей «Москва».

Вечером в понедельник, 20 сентября, в полицию обратился молодой человек 1989 года рождения. Он рассказал, что оставил в раздевалке фитнес-клуба дорогие часы, а также денежные средства в размере 17 тысяч рублей. Посетитель отправился на тренировку, а вернувшись, не обнаружил часов и денег. Как отметили в правоохранительных органах, общий ущерб составил 217 тысяч рублей.