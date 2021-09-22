Парашютист в Абхазии сел на шею пенсионеру

В Абхазии на голову пожилому мужчине приземлился парашютист. Видеозапись инцидента публикует телеграм-канал «Комсомольской правды».

На записи видно, что пенсионер, как и другие присутствующие на площади, наблюдал за снижением парашютиста, когда тот неожиданно сел прямо на него.

В результате столкновения мужчина упал, к нему подошли очевидцы и помогли подняться. По предварительной информации, он не пострадал. Парашютист также обошелся без повреждений.