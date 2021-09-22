ФСБ задержала группу экстремистов на Урале

ФСБ России сообщила о задержании в Екатеринбурге группы религиозных экстремистов из Центральной Азии, передает ТАСС.

Члены ячейки поддерживали связи с террористами на Ближнем Востоке и склоняли трудовых мигрантов к террористической деятельности.

«Установлено, что члены преступной группы причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций и склонению трудовых мигрантов к совершению преступлений террористической направленности в Российской Федерации», - говорится в сообщении ФСБ.

В ходе обысков у экстремистов изъяли вещественные доказательства, которые подтверждают их контакты с террористами в ближневосточном регионе и пропагандистскую деятельность на территории РФ.

Все члены ячейки задержаны, возбуждены уголовные дела. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.