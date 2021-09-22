ФСБ задержала группу экстремистов на Урале

ФСБ России сообщила о задержании в Екатеринбурге группы религиозных экстремистов из Центральной Азии, передает ТАСС.
Члены ячейки поддерживали связи с террористами на Ближнем Востоке и склоняли трудовых мигрантов к террористической деятельности.
«Установлено, что члены преступной группы причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций и склонению трудовых мигрантов к совершению преступлений террористической направленности в Российской Федерации», - говорится в сообщении ФСБ.
В ходе обысков у экстремистов изъяли вещественные доказательства, которые подтверждают их контакты с террористами в ближневосточном регионе и пропагандистскую деятельность на территории РФ.
Все члены ячейки задержаны, возбуждены уголовные дела. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
В апреле ФСБ России пресекла деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Кемеровской и Новосибирской областях. По версии ФСБ, члены ячейки выступали за насильственное свержение действующей власти, разрушение институтов светского общества и создание всемирного халифата, распространяли террористическую идеологию и вербовали мусульман.