На Украине задержали человека с медалями за присоединение Крыма к России

Украинские пограничники задержали на границе с Крымом человека, при котором были обнаружены медали за присоединение полуострова к России в 2014 году. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

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Мужчина 1957 года рождения направлялся из Крыма на украинскую территорию и был задержан на пропускном пункте «Каланчак».

При осмотре его вещей пограничники и таможенники обнаружили медали «За заслуги перед Отечеством», «За защиту Крыма», «Пять лет крымской весне» и «Крымская весна», которые он получил в 2014-2018 годах. При нем также оказалось удостоверение участника организации «Союз ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым».

В Госпогранслужбе утверждают, что задержанный гражданин Украины «принимал активное участие в деятельности незаконных вооруженных формирований» в Крыму в 2014 году. Его передали сотрудникам полиции.