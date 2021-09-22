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На Украине задержали человека с медалями за присоединение Крыма к России

Lenta.ru
27 минут назад

Украинские пограничники задержали на границе с Крымом человека, при котором были обнаружены медали за присоединение полуострова к России в 2014 году. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

На Украине задержали человека с медалями за присоединение Крыма к России
Фото: ReutersReuters

Мужчина 1957 года рождения направлялся из Крыма на украинскую территорию и был задержан на пропускном пункте «Каланчак».

При осмотре его вещей пограничники и таможенники обнаружили медали «За заслуги перед Отечеством», «За защиту Крыма», «Пять лет крымской весне» и «Крымская весна», которые он получил в 2014-2018 годах. При нем также оказалось удостоверение участника организации «Союз ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым».

В Госпогранслужбе утверждают, что задержанный гражданин Украины «принимал активное участие в деятельности незаконных вооруженных формирований» в Крыму в 2014 году. Его передали сотрудникам полиции.

Ранее в сентябре в Чехии был задержан гражданин России Александр Франчетти, которого Украина хочет привлечь к ответственности за участие в вооруженных формированиях «Самооборона Крыма» и «Северный ветер». Городской суд Праги арестовал его. Киев отправил запрос об экстрадиции. МИД России потребовал от посла Чехии предоставить «детальную информацию» о задержании Франчетти.

Происшествия,МИД,
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