Вступил в силу приговор блогеру Эдварду Билу

По делу о ДТП в центре Москвы ему было назначено два года ограничения свободы.
Помимо этого, Пресненский суд столицы лишил мужчину водительских прав сроком на три года.
Сегодня апелляция защиты была рассмотрена в Мосгорсуде, но инстанция признала законным приговор Эдварду Билу, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Жорин.
Авария произошла 1 апреля на Смоленской площади в центре Москвы. Блогер за рулём Audi выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с четырьмя автомобилями. В результате тяжёлые ранения получила женщина. Пострадавшая несколько дней провела в коме и перенесла три операции.