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Вступил в силу приговор блогеру Эдварду Билу

Говорит Москва
57 минут назад

По делу о ДТП в центре Москвы ему было назначено два года ограничения свободы.

Вступил в силу приговор блогеру Эдварду Билу
Фото: ТАССТАСС

Помимо этого, Пресненский суд столицы лишил мужчину водительских прав сроком на три года.

Сегодня апелляция защиты была рассмотрена в Мосгорсуде, но инстанция признала законным приговор Эдварду Билу, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Жорин.

Авария произошла 1 апреля на Смоленской площади в центре Москвы. Блогер за рулём Audi выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с четырьмя автомобилями. В результате тяжёлые ранения получила женщина. Пострадавшая несколько дней провела в коме и перенесла три операции.

Происшествия,Сергей Жорин,Мосгорсуд,ИТАР-ТАСС,
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