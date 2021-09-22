Вступил в силу приговор блогеру Эдварду Билу

По делу о ДТП в центре Москвы ему было назначено два года ограничения свободы.

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Помимо этого, Пресненский суд столицы лишил мужчину водительских прав сроком на три года.

Сегодня апелляция защиты была рассмотрена в Мосгорсуде, но инстанция признала законным приговор Эдварду Билу, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Жорин.