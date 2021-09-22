Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир заявил, что не знает причин покушения на него.
"Я впервые в такой ситуации... Что могу сказать – не понимаю причин. Понимаю, что ехали, вдруг раздались выстрелы, ранили водителя. Водитель – молодец, поехал дальше, понятно, что мы ускорились тут же. Было жутковато. Тут же я позвонил в полицию, министру МВД, тут же сообщил куда следует, правоохранительные органы сработали очень оперативно, быстро подобрали", – рассказал о покушении Шефир.
Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом в среду утром, в машину попало более десяти пуль, ранен водитель.