"Я впервые в такой ситуации... Что могу сказать – не понимаю причин. Понимаю, что ехали, вдруг раздались выстрелы, ранили водителя. Водитель – молодец, поехал дальше, понятно, что мы ускорились тут же. Было жутковато. Тут же я позвонил в полицию, министру МВД, тут же сообщил куда следует, правоохранительные органы сработали очень оперативно, быстро подобрали", – рассказал о покушении Шефир.