Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с обстрелом автомобиля своего первого помощника Сергея Шефира. Он записал видеообращение, находясь в Нью-Йорке.
«Передавать привет обстрелами по автомобилю советника – это слабость. Сразу после своего сегодняшнего выступления в ООН я отправлюсь обратно в Киев, ответ на покушение будет сильным», – говорит Зеленский.
Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом в среду утром, в машину попало более десяти пуль, ранен водитель. По словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, Шефир жив и здоров, но находится в состоянии шока. Правоохранители ввели спецоперацию «Сирена» по поиску нападавших. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».