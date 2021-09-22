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Зеленский записал на видео обращение после покушения на своего помощника

Александр Кузьмин
49 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с обстрелом автомобиля своего первого помощника Сергея Шефира. Он записал видеообращение, находясь в Нью-Йорке.

«Передавать привет обстрелами по автомобилю советника – это слабость. Сразу после своего сегодняшнего выступления в ООН я отправлюсь обратно в Киев, ответ на покушение будет сильным», – говорит Зеленский.

Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом в среду утром, в машину попало более десяти пуль, ранен водитель. По словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, Шефир жив и здоров, но находится в состоянии шока. Правоохранители ввели спецоперацию «Сирена» по поиску нападавших. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

На Украине заявили о «российском следе» в покушении на помощника Зеленского

Происшествия,Украина,Видео,Владимир Зеленский,ООН,
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