В Австралии освещающий массовые беспорядки журналист пострадал во время прямого эфира. Во время репортажа для телевизионного канала 7 news в Мельбурне протестующие кинули в работника СМИ банку с энергетиком. Фрагмент видео размещен в Telegram-канале MDK Private.

Мужчина пожаловался ведущему новостей, что это была не первая атака. Ранее агрессивные люди хватали его за шею и облили мочой, поведал корреспондент телеканала своему коллеге.