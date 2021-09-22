В Австралии освещающий массовые беспорядки журналист пострадал во время прямого эфира. Во время репортажа для телевизионного канала 7 news в Мельбурне протестующие кинули в работника СМИ банку с энергетиком. Фрагмент видео размещен в Telegram-канале MDK Private.
Мужчина пожаловался ведущему новостей, что это была не первая атака. Ранее агрессивные люди хватали его за шею и облили мочой, поведал корреспондент телеканала своему коллеге.
Напомним, Мельбурн охвачен протестными акциями, сопровождающимися беспорядками, уже на протяжении нескольких дней. Жители города вышли на улицы из-за введенного властями локдауна. Для разгона демонстрантов правоохранители начали применять резиновые пули.