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Журналисту в голову кинули банку энергетика в прямом эфире. Видео

Александр Кузьмин
53 минуты назад

В Австралии освещающий массовые беспорядки журналист пострадал во время прямого эфира. Во время репортажа для телевизионного канала 7 news в Мельбурне протестующие кинули в работника СМИ банку с энергетиком. Фрагмент видео размещен в Telegram-канале MDK Private.

Мужчина пожаловался ведущему новостей, что это была не первая атака. Ранее агрессивные люди хватали его за шею и облили мочой, поведал корреспондент телеканала своему коллеге.

Напомним, Мельбурн охвачен протестными акциями, сопровождающимися беспорядками, уже на протяжении нескольких дней. Жители города вышли на улицы из-за введенного властями локдауна. Для разгона демонстрантов правоохранители начали применять резиновые пули.

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