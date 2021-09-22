Школьный автобус попал в ДТП на трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области, столкнувшись с автомобилем УАЗ. Видео с места аварии в районе поселка Кутулик опубликовано на официальной странице ГУ МВД России по Иркутской области во «ВКонтакте».
Уточняется, что в момент столкновения в автобусе помимо водителя находились 18 детей и двое сопровождающих. По предварительной информации медицинская помощь потребовалась двум сопровождающим, ребенку и водителю УАЗа. Причины дорожного происшествия устанавливаются.