Школьный автобус попал в ДТП на трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области, столкнувшись с автомобилем УАЗ. Видео с места аварии в районе поселка Кутулик опубликовано на официальной странице ГУ МВД России по Иркутской области во «ВКонтакте».