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«Ад начался»: петербуржец зарезал и выбросил из окна жену-сексолога

News.ru
59 минут назад

В Приморском районе Санкт-Петербурга 25-летний мужчина из ревности зарезал свою супругу-сексолога, а потом выбросил тело из окна. Незадолго до этого девушка писала о трудностях в отношениях в социальных сетях. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Петербуржец зарезал и выбросил из окна жену-сексолога
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С самого начала моего заработка муж тревожится и периодически высказывает свое недовольство и критику относительно моей деятельности. Самый ад начался, когда я начала продавать через сторис, танцевать и вообще общаться с другими людьми, когда мне стали уделять внимание, покупать у меня, - писала жертва.

Они с мужем даже ходили на семейную терапию, в результате которой будущий преступник признал свою неправоту, однако позже он всё-таки вернулся к прежнему мнению, ссоры продолжились.

Но сегодня муж сказал, что деньги портят все и однажды мне придется выбрать, он или деньги и попытался забрать телефон, который он мне подарил. Люблю мужа, но не готова отказываться от своих желаний и мечты. Плачу весь день, - жаловалась убитая.

По данным следствия, вечером 21 сентября 23-летний безработный около 10 раз ударил свою жену ножом в область шеи, а потом выбросил тело с балкона на 13 этаже. Через час после этого преступник явился с повинной в отделение полиции. По факту возбуждено уголовное дело.

Ранее врача-рентгенолога зарезал иркутянин, с которым у того произошёл конфликт. Инцидент случился на на тротуаре Большого Краснохолмского моста в Москве.

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