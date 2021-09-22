66-летнего жителя Москвы задержали по подозрению в убийстве бывшей супруги своего сына. Как сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказались оперативные кадры, инцидент произошел 21 сентября. Пенсионер несколько раз выстрелил в 36-летнюю женщину. Ее тело было обнаружено в подъезде жилого дома.