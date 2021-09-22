Подруга пермского стрелка рассказала о его поведении накануне атаки

Подруга Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете, рассказа о поведении молодого человека накануне трагедии. Отрывки из допроса девушки опубликовал Telegram-канал SHOT.

Подруга отметила, что Тимур увлекся военной тематикой два-три года назад. Он говорил, что мечтал получить разрешение на покупку стрелкового оружия, однако не мог объяснить, зачем именно.

«Чтобы просто было», – отвечал юноша.

Накануне перед случившимся девушка приходила к молодому человеку домой. Он показал ей сейф, в котором лежало ружье черного цвета, а также достал из ящика нож длиной 10-15 см. Также Бекмансуров продемонстрировал подруге черную жилетку с патронташем, три-четыре коробки патронов, черную пустую поясную сумку и металлическую каску.

«Я спросила, зачем ему столько патронов, но он только усмехнулся и ничего не сказал», – рассказала девушка.

По словам подруги, ранее Тимур ездил на стрельбища, а потому она решила, что патроны нужны для тренировок. Бекмансуров продемонстрировал, как быстро заряжает их в ружье и достает обратно.

«Тему нападений на общеобразовательные учреждения мы иногда обсуждали. И всегда ее начинал Тимур, при этом рассказывая подробности действий нападавших. Говорил о них нейтрально: и не осуждал нападавших, но и не поддерживал», — поделилась подруга Бекмансурова.

В день стрельбы девушка уехала на учебу, а когда ее одногруппники начали обсуждать происходящее в ПГНИУ, она подумала, что стрелком мог быть ее друг, поскольку накануне он показал ей ружье и патроны.

Напомним, 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного университета. Учащийся вошел на территорию учебного заведения, по пути стреляя в людей. В результате происшествия погибли шесть человек.