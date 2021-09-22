В центре Москвы приезжий пытался отнять у пенсионерки сумку. Инцидент на Остоженке попал в объектив камеры видеонаблюдения, соответствующие кадры опубликовало столичное ГУ МВД .

На записи видно, как молодой человек попытался вырвать из рук у пожилой женщины сумку. Москвичка оказала нападавшему сопротивление и упала на асфальт. Борьбу злоумышленника с жертвой заметил прохожий, он бросился на помощь, но схватить грабителя не удалось.