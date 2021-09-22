Сотрудники правоохранительных органов задержали 58 участников вооруженного конфликта на одной из автозаправочных станций в Евпатории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Республике Крым.
По данным агентства, у участников конфликта было при себе травматическое оружие.
"Сотрудниками полиции в соответствии с законодательством было произведено несколько выстрелов в воздух, пострадавших нет. Полицейские задержали 58 граждан, в ходе осмотра у них обнаружено и изъято травматическое оружие различных марок", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Воронеже произошла массовая драка со стрельбой. Тогда очевидцы события рассказали, что конфликт произошел из-за девушки и детей.