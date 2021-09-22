Разрушительные последствия сильнейшего землетрясения в Австралии попали на видео

Прошедшее землетрясение в Австралии частично разрушило более 40 жилых домов и хозяйственных построек. Об этом сообщает The New York Times. Видео с разрушительными последствиями стихии опубликовали в Telegram-канале RT.

На кадры с места событий попали полуразрушенные здания австралийских городов. Сильнее всего от подземных толчков пострадала столица штата Виктория, а также Мельбурн — второй по величине город Австралии. По информации издания, во многих домах выбило окна, были серьезно повреждены дороги. Некоторые районы остались без электричества.

По словам главного научного сотрудника Центра сейсмологических исследований Адама Паскале, это было крупнейшее землетрясение на суше в штате Виктория за десятки лет. При этом небольшие землетрясения не являются чем-то необычным для австралийского региона.