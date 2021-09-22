Профессор объяснил продолжение лекции во время стрельбы в Перми

Профессор Олег Сыромятников, который отказался прервать лекцию во время стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ), заявил, что не чувствовал опасности для себя и студентов. Его слова передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Как пояснил Сыромятников, стрелок не поднимался выше второго этажа, поэтому риск был минимален. Единственную опасность представляла паника — студенты могли начать толпой выбегать в коридор или прыгать в окна с пятого этажа. Но паники удалось избежать, и это главное, - заключил профессор.

Ранее Сыромятников заявил, что его действия были согласованы с деканом факультета. По его словам, он закрыл металлическую дверь в аудиторию после информации о ЧП и продолжил диктовать лекцию шепотом.

Утром 20 сентября стало известно о стрельбе в ПГНИУ. В результате происшествия погибли шесть человек. Еще 28 пострадали, из них четверо находятся на аппаратах искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) в Москве.