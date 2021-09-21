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Неизвестный взял в заложники двух человек в Германии

Газета.Ru
26 минут назад

Неизвестный захватил в заложники двух человек на южной автомобильной магистрали на юге Германии. Об этом сообщает таблоид Bild.

Неизвестный захватил заложников в автобусе в Германии
Фото: Кадр из видео/bild.deКадр из видео/bild.de

Немецкая полиция подтвердила, что была перекрыта трасса, другие подробности инцидента не приводятся.

По информации издания, автобус приехал из-за границы.

Как уточняет Reuters, в настоящий момент неизвестно, вооружен ли человек, захвативший заложников.

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Согласно предварительным данным, захваченные являются водителями автобусов. Ограничено движение на участке дороги А9 Нюрнберга в сторону Баварии.

Происшествия,Reuters,
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