Неизвестный захватил заложников в автобусе в Германии

Неизвестный захватил в заложники двух человек на южной автомобильной магистрали на юге Германии. Об этом сообщает таблоид Bild.

Фото: Кадр из видео/bild.de Кадр из видео/bild.de

Немецкая полиция подтвердила, что была перекрыта трасса, другие подробности инцидента не приводятся.

По информации издания, автобус приехал из-за границы.

Как уточняет Reuters, в настоящий момент неизвестно, вооружен ли человек, захвативший заложников.