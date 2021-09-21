Момент столкновения байкера и машины каршеринга в Петербурге попал на видео

Серьезное ДТП с участием мотоциклиста и каршерингового автомобиля произошло в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», авария произошла утром в понедельник, 20 сентября на перекрестке Институтского проспекта и улицы Пархоменко. Предполагалось, что автомобиль каршеринга сбил байкера, однако видеозапись, оказавшаяся в распоряжении «Петербургского дневника», эту теорию опровергает.