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Момент столкновения байкера и машины каршеринга в Петербурге попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Серьезное ДТП с участием мотоциклиста и каршерингового автомобиля произошло в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», авария произошла утром в понедельник, 20 сентября на перекрестке Институтского проспекта и улицы Пархоменко. Предполагалось, что автомобиль каршеринга сбил байкера, однако видеозапись, оказавшаяся в распоряжении «Петербургского дневника», эту теорию опровергает.

На кадрах записи видно, что Renault из каршеринга поворачивает с Институтского проспекта на улицу Пархоменко и в этот момент в него влетает мотоциклист.

Происшествия,Видео,Renault,
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