Наркоман ограбил туристку во время свидания в Крыму

В Крыму наркоман ограбил туристку из Челябинска, которая отправилась с ним на свидание. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

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Во время отдыха в Крыму россиянка по имени Ольга познакомилась в сети с мужчиной и договорилась с ним о встрече. На свидание он пришел в состоянии наркотического опьянения. После интимной связи мужчина привязал путешественницу к стулу с помощью веревки и скотча. Узнав под угрозами пароль от ее мобильного банка, он перевел себе на счет 1,7 тысячи рублей и ушел за «закладкой».

Когда мошенник вернулся, женщина уже освободилась и попыталась защититься от него ножом. Тогда мужчина решил прибегнуть к шантажу — он начал вымогать у нее 300 тысяч рублей и пообещал не обращаться в полицию с заявлением о нападении с ее стороны.

Через некоторое время злоумышленник снова пришел к девушке и потребовал у нее еще 100 тысяч рублей, однако в квартире его уже ждали сотрудники полиции. Представители правоохранительных органов задержали крымчанина, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.