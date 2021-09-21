«Я ему добавил денег»: отец помог пермскому стрелку купить ружье

Отец студента, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете, помог ему купить охотничье ружье. Об этом он рассказал во время допроса в Следственном комитете. Выдержки из допроса приводит телеграм-канал Shot.

По словам мужчины, когда его сыну исполнилось 18, он получил охотничий билет и прошел медицинскую комиссию для получения разрешения на владение оружием.

«Он самостоятельно копил деньги на данное ружье, также я ему добавил 30 или 35 тысяч рублей для покупки ружья», - сказал отец стрелка.

Оружие, из которого студент стрелял по людям в университете, он купил в апреле-мае этого года.

Мужчина также сообщил, что сам никогда не владел оружием и не водил сына в тир. По его словам, сын интересовался службой в Вооруженных силах и полиции, часто расспрашивал об этом.

«Про устройство оружия мы не говорили, просто обсуждали новые виды оружия, их названия, без каких-либо подробностей. Насколько я знаю, Тимур периодически ходил в тир в Перми», - добавил отец преступника.

В понедельник, 20 сентября, 18-летний студент открыл огонь на территории кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета. Погибли шесть человек, еще 24 пострадали. У 19 из них огнестрельные ранения.