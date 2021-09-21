На мертвых рэперов XXXTentacion и Lil Peep подали в суд

Музыкант Ричард Джейден Хофф, выступавший под псевдонимом K.R.i.O., подал в суд на рэперов Lil Peep и XXXTentacion, которые умерли несколько лет назад. По мнению мужчины, артисты использовали в своём творчестве придуманную им гитарную мелодию. Хофф написал её для композиции Under My Breath, вышедшей за несколько месяцев до премьеры совместного трека рэперов.

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Речь идёт о композиции Falling Down. В судебном иске указаны компании-дистрибьюторы и продюсеры песни, а также её исполнители. Однако Хофф обвинил в плагиате именно мёртвых рэперов, а не их наследников. Сумма компенсации, которую требует музыкант, пока неизвестна, написал таблоид TMZ.

Посмертный трек Lil Peep и XXXTentacion Falling Down вышел в сентябре 2018 года и сразу стал популярным у поклонников трэп-культуры. Композицию спродюсировали iLoveMakonnen и Майкл Лен Уильямс. В записи были использованы фрагменты голосов погибших рэп-музыкантов. Сейчас клип на песню Falling Down на YouTube насчитывает более 240 млн просмотров.

Lil Peep (Густав Ар) умер 15 ноября 2017 года после передозировки химическим веществом. XXXTentacion (Джасей Онфрой) был застрелен 18 июня 2018 года.