В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Подозреваемый в атаке на ВУЗ в Перми лишился ноги

Елена Прошина
25 минут назад

Пермского стрелка перевели в обычную палату

Тимура Бекмансурова, который был ранен при задержании после стрельбы в университете в Перми, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.

По данным канала, пермскому стрелку ампутировали левую ногу. Его пока не приводили в сознание, он остается подключенным к аппарату ИВЛ. Как считают медики, его жизни практически ничего не угрожает за исключением внезапного непрогнозируемого ухудшения состояния и, скорее всего, стрелявший выживет.

По мнению врачей, в ближайшие часы состояние Бекмансурова должно остаться стабильным. Но из-за большого количества тяжелых травм у него могут отказать почки.

В понедельник, 20 сентября, 18-летний студент открыл огонь на территории кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета. Погибли шесть человек, по последним данным, еще 28 пострадали.

Пермский стрелок заранее решил, кого оставит в живых

Нападавшего задержал сотрудник ДПС из первого прибывшего на место экипажа: стрелок был ранен при задержании, его состояние оценивается как тяжелое. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве нескольких человек.

Происшествия,Видео,ГИБДД,СКР,
10
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители