Пермского стрелка перевели в обычную палату
Тимура Бекмансурова, который был ранен при задержании после стрельбы в университете в Перми, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.
По данным канала, пермскому стрелку ампутировали левую ногу. Его пока не приводили в сознание, он остается подключенным к аппарату ИВЛ. Как считают медики, его жизни практически ничего не угрожает за исключением внезапного непрогнозируемого ухудшения состояния и, скорее всего, стрелявший выживет.
По мнению врачей, в ближайшие часы состояние Бекмансурова должно остаться стабильным. Но из-за большого количества тяжелых травм у него могут отказать почки.
В понедельник, 20 сентября, 18-летний студент открыл огонь на территории кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета. Погибли шесть человек, по последним данным, еще 28 пострадали.
Нападавшего задержал сотрудник ДПС из первого прибывшего на место экипажа: стрелок был ранен при задержании, его состояние оценивается как тяжелое. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве нескольких человек.