Пермского стрелка перевели в обычную палату

Тимура Бекмансурова, который был ранен при задержании после стрельбы в университете в Перми, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.

По данным канала, пермскому стрелку ампутировали левую ногу. Его пока не приводили в сознание, он остается подключенным к аппарату ИВЛ. Как считают медики, его жизни практически ничего не угрожает за исключением внезапного непрогнозируемого ухудшения состояния и, скорее всего, стрелявший выживет.

По мнению врачей, в ближайшие часы состояние Бекмансурова должно остаться стабильным. Но из-за большого количества тяжелых травм у него могут отказать почки.

В понедельник, 20 сентября, 18-летний студент открыл огонь на территории кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета. Погибли шесть человек, по последним данным, еще 28 пострадали.