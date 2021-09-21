Транспортный коллапс и человеческие жертвы: крупнейшие извержения вулканов

19 сентября на острове Пальма (Канарские острова, Испания) началось извержение вулкана. Потоки лавы разрушили около 150 домов, из зоны бедствия эвакуированы 6 тыс. человек. О крупнейших вулканических извержениях последнего времени читайте в подборке «Рамблера».

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Эйяфьядлайокудль

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Извержение исландского вулкана 14 апреля 2010 года привело к крупнейшему кризису в истории пассажирской авиации. Облако пепла привело к полному закрытию авиасообщения в 18 странах на период до 20 апреля. Аэропорты нескольких других государств работали по фактической погоде. По всему миру было отменено около 100 тыс. авиарейсов. Общие потери европейской экономики в результате кризиса авиаперевозок оценивались почти в 4 млрд евро, потери туристического сектора составили около 1 млрд евро, авиакомпаний — в 1,5-2,5 млрд евро.

Мерапи

Последнее на сегодняшний день извержение вулкана Мерапи в Индонезии произошло 27 октября 2010 года. В результате стихийного бедствия погибли 353 человека. Более 400 тыс. человек было эвакуировано.

Гримсвотн

Извержение исландского вулкана Гримсвотн произошло 22-25 мая 2011 года. Оно привело к временному закрытию воздушного пространства самой Исландии и отмене части рейсов в Великобритании, Швеции и Германии. Вулканологи рассказали, что облако пепла было даже больше, чем при извержении Эйяфьялайокудля, но частицы были крупнее тяжелее, поэтому быстрее оседали. Повторения большого транспортного коллапса удалось избежать.

Плоский Толбачик

27 ноября 2012 года на склоне вулкана Плоский Толбачик (Камчатский край, Россия) образовались две трещины, из которых потекли потоки лавы. Один из них прошел 6 км, другой — 18 км. Ближайший населенный пункт, поселок Ключи, находится в 60 км от вулкана, поэтому люди не пострадали, но поток залил базу Института вулканологии РАН, расположенную прямо у подножия, и базу природного парка «Вулканы Камчатки». Этому извержению присвоено имя — Трещинное извержение им. 50-летия Института вулканологии и сейсмологии на Толбачинском долу. Собственные названия даются только выдающимся вулканическим явлениям, предыдущие «именное» извержение произошло на том же Толбачике в 1975 году.

Онтакэ

27 сентября 2014 года произошло извержение вулкана Онтакэ (Япония). Специалисты не смогли предсказать это бедствие, поэтому эвакуация на популярном у туристов маршруте не проводилась. Погибли 57 человек, еще шестеро пропали без вести.

Предыдущее извержение с человеческими жертвами в Японии произошло почти за четверть века до этого, в 1991 году.

Стромболи

Вулкан Стромболи, расположенный на одноименном острове в Италии, активизировался 3 июля 2019 года. Два взрыва в его кратере оказались сильнейшими за всю историю наблюдений. В результате извержения погиб один человек, 35-летний турист из другого итальянского региона. Еще несколько человек получили ранения.

В ноябре 2020 года произошло еще одно извержение Стромболи. Ближайшие дома засыпало пеплом, но жертв не было.

Этна

Знаменитый итальянский вулкан проснулся 16 февраля 2021 года. За следующие три недели произошло 12 извержений. Газовые облака достигли территории Китая, пепел и куски лавы накрыли по крайней мере 16 населенных пунктов рядом с Этной. Пострадали апельсиновые рощи и другие насаждения.