В Петербурге ребенок на самокате врезался в такси.Видео

Ребенок чуть не попал под машину на пешеходном переходе на Лермонтовском проспекте. Об этом сообщает "Петербургский дневник" . Инцидент попал на видеорегистратор автомобиля.

Аварийная ситуация произошла накануне, 20 сентября, около 18 часов вечера. Ребенок на самокате оказался впереди матери на нерегулируемом пешеходном переходе. Таксист, вероятно, не заметил его из-за припаркованных в нарушение правил автомобилей рядом с «зеброй» и вовремя не остановился. При этом видно, что водители на другой стороне дороги притормозили, ожидая пешеходов.