Студент, устроивший стрельбу в Пермском госуниверситете (ПГНИУ), заранее решил, что оставит в живых своих однокурсников. Об этом он написал в манифесте, который опубликовал в соцсети «Вконтакте». Сейчас страница нападавшего в соцсети заблокирована. Скрины его поста есть в распоряжении редакции.

Молодой человек написал, что существования заслуживают единицы. К таковыми он причислил нескольких однокурсников, с которыми успел подружиться за время учебы в вузе. Нападавший отметил, что если бы встретил кого-нибудь из них в университете во время нападения, то дал уйти.