В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Студент, напавший на ПГНИУ, заранее решил, кого оставит в живых

Ura.Ru
53 минуты назад

Студент, устроивший стрельбу в Пермском госуниверситете (ПГНИУ), заранее решил, что оставит в живых своих однокурсников. Об этом он написал в манифесте, который опубликовал в соцсети «Вконтакте». Сейчас страница нападавшего в соцсети заблокирована. Скрины его поста есть в распоряжении редакции.

Молодой человек написал, что существования заслуживают единицы. К таковыми он причислил нескольких однокурсников, с которыми успел подружиться за время учебы в вузе. Нападавший отметил, что если бы встретил кого-нибудь из них в университете во время нападения, то дал уйти.

Подозреваемый в массовом убийстве также признался, что тщательно готовил свое нападение. Об этом, по его словам, никто не знал. По данным Следственного комитета РФ, нападавшим является студент-первокурсник Тимур Бекмансуров. 20 сентября он устроил стрельбу в кампусе ПГНИУ. Жертвами молодого человека стали шесть человек, 19 были ранены, сейчас им оказывается медицинская помощь.

Опознаны все жертвы стрельбы в пермском вузе

Происшествия,Видео,
69
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители