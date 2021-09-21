Мужчина с гранатой пригрозил взорвать дом в Альметьевске

Очевидцы сообщают, что у мужчины в руках граната. Жителей эвакуировали из дома на Сулейманова, 7, газ там отключили.

Местная жительница позвонила в полицию. По ее словам, к ним пришел знакомый мужа – достал гранату, стал угрожать. Мужчина находится на шестом этаже третьего подъезда, держится за чеку.