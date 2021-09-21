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Неизвестный с гранатой пригрозил взорвать дом в Альметьевске

Деловая газета "Взгляд"
18 минут назад

Неизвестный угрожает взорвать дом в Альметьевске (Татарстан). На место прибыли спецслужбы, сообщили СМИ.

Мужчина с гранатой пригрозил взорвать дом в Альметьевске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Очевидцы сообщают, что у мужчины в руках граната. Жителей эвакуировали из дома на Сулейманова, 7, газ там отключили.

Родителей просят встретить детей из ближайших школ 9 и 20, сообщает Telegram-канал Mash.

Местная жительница позвонила в полицию. По ее словам, к ним пришел знакомый мужа – достал гранату, стал угрожать. Мужчина находится на шестом этаже третьего подъезда, держится за чеку.

По адресу приехали полиция и пожарные, идет спецоперация.

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