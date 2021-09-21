Мужчина с гранатой пригрозил взорвать дом в Альметьевске

Неизвестный угрожает взорвать дом в Альметьевске (Татарстан). На место прибыли спецслужбы, сообщили СМИ.
Очевидцы сообщают, что у мужчины в руках граната. Жителей эвакуировали из дома на Сулейманова, 7, газ там отключили.
Родителей просят встретить детей из ближайших школ 9 и 20, сообщает Telegram-канал Mash.
Местная жительница позвонила в полицию. По ее словам, к ним пришел знакомый мужа – достал гранату, стал угрожать. Мужчина находится на шестом этаже третьего подъезда, держится за чеку.
По адресу приехали полиция и пожарные, идет спецоперация.