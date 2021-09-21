В Москве школьник ранил ножом одноклассника

Ученик девятого класса в школе на юге Москвы во время перемены трижды ранил ножом одноклассника, пострадавший госпитализирован. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Накануне утром во время перемены в здании школы на Кировоградской улице 15-летний ученик девятого класса нанес однокласснику три ножевых ранения. Пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение Морозовской детской городской клинической больницы", - сказал собеседник агентства.

У пострадавшего врачи диагностировали резаную рану пальца на правой руке, непроникающее ранение живота и шеи.

"Подозреваемый в совершении данного преступления, ученик 9-го класса, задержан", - добавил источник.