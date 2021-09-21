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Очевидцы ЧП в Перми рассказали, как прятались от стрелка. Видео

Александр Кузьмин
47 минут назад

Студенты и преподаватель пермского вуза рассказали, как им удалось спастись во время ЧП со стрелком. Видео публикует Telegram-канал SHOT.

«Мы сидели на паре, ждали преподавателя. Посмотрели в окно – мальчик идет с дробовиком, стреляет по прохожим. Мы быстрее закрываться, двери закрыли, ключа не было. Мы закрыли партами, и сами сели под парты», – сообщил один из очевидцев.

По словам студентов, они примерно час находились в аудитории и ждали правоохранителей.

Преподаватель Юрий Айдаров рассказал, что вместе с коллегами успел предупредить других сотрудников о ЧП, а также спасти нескольких человек, уведя их из коридора. Им удалось закрыться в кабинете буквально за секунду, как вооруженный 18-летний студент зашел на этаж.

Напомним, трагедия в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла в минувший понедельник. Молодой человек с охотничьим ружьем открыл огонь по людям. По последним данным, погибли шесть человек, еще 28 пострадали. Злоумышленник был ранен во время задержания полицейским, оказав ему сопротивление. Сейчас он находится в больнице.

Происшествия,Криминал,Видео,Юрий Айдаров,
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