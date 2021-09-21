Студенты и преподаватель пермского вуза рассказали, как им удалось спастись во время ЧП со стрелком. Видео публикует Telegram-канал SHOT.

«Мы сидели на паре, ждали преподавателя. Посмотрели в окно – мальчик идет с дробовиком, стреляет по прохожим. Мы быстрее закрываться, двери закрыли, ключа не было. Мы закрыли партами, и сами сели под парты», – сообщил один из очевидцев.

По словам студентов, они примерно час находились в аудитории и ждали правоохранителей.

Преподаватель Юрий Айдаров рассказал, что вместе с коллегами успел предупредить других сотрудников о ЧП, а также спасти нескольких человек, уведя их из коридора. Им удалось закрыться в кабинете буквально за секунду, как вооруженный 18-летний студент зашел на этаж.