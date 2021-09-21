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Появилось видео из Судана, где произошла попытка госпереворота

Александр Кузьмин
57 минут назад

Более 40 военных задержаны в Судане после попытки переворота, которая была совершена накануне сторонниками экс-президента страны Омара аль-Башира. Об этом сообщает ТАСС. Видео с перекрывшими дороги танками в Хартуме публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

По данным телеканала Al Arabiya, возглавлял заговорщиков генерал-майор Абдель Баки Бакрауи, его задержали вместе с другими офицерами. Уточняется, что участники путча попытались арестовать членов Суверенного совета Судана, а также захватить здание госрадио. Однако их действия удалось пресечь.

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