Более 40 военных задержаны в Судане после попытки переворота, которая была совершена накануне сторонниками экс-президента страны Омара аль-Башира. Об этом сообщает ТАСС. Видео с перекрывшими дороги танками в Хартуме публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».