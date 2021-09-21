Газовый баллон «превратился» в ракету и пробил стены дома. Инцидент произошел в конце августа в провинции Каласин , расположенной на северо-востоке Таиланда , по вине работника металлолома. Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения, запись публикует YouTube -канал ViralHog.

На кадрах видно, как мужчина пытается демонтировать баллон, не проверив перед этим, что сосуд с внутренним давлением пустой. В результате баллон стартовал, как ракета, пробив две стены жилого строения. К счастью, никто из людей не пострадал.