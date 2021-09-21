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В вузе Перми оценили действия продолжившего лекцию во время стрельбы профессора

Lenta.ru
2 часа назад

Профессор Сыромятников, который продолжил читать лекцию после нападения на вуз, поступил правильно. Так прокомментировали действия лектора в пресс-службе Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), сообщает РБК.

В вузе Перми оценили действия профессора во время стрельбы
Фото: ReutersReuters

«Продолжение лекции — это тоже важно, важно продолжить какое-то рутинное действие, чтобы не подвергаться панике», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что действия лектора связаны с его решением не поддаваться панике.

В Перми уточнили список погибших в университете

Ранее стало известно, что во время стрельбы в пермском вузе профессор Сыромятников отказался останавливать занятие и продолжил читать лекцию по истории русской литературы. Преподаватель добавил, что «было бы прикольно», если бы кто-то вошел в аудиторию с автоматом и заставил студентов заниматься.

Позже преподаватель объяснил, что его действия были согласованы с деканом факультета.

«Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию», — заявил он.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром в понедельник, 20 сентября. По последним данным Минздрава, в результате стрельбы погибли шесть человек, еще 24 пострадали. В ведомстве уточнили, что 19 из них госпитализированы с огнестрельными ранениями.

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