Семерых пострадавших от пермского стрелка доставят в Москву

«Очень хочется пожелать стойкости и мужества членам семей, родственникам и друзьям погибших и выразить им самые глубокие соболезнования, а тем, кто выжил, — быстрейшего выздоровления. Сегодня семерых ребят перевезут в Москву для оказания помощи. Есть все нужное для того, чтобы перелет прошел хорошо», — сказал министр после возложения цветов к стихийному мемориалу рядом главным входом на территории учебного учреждения.