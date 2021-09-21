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Семерых пострадавших от пермского стрелка доставят в Москву

Анна Безрукова
47 минут назад

Семерых человек, которые накануне получили ранения из-за стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, доставят в Москву 21 сентября. Об этом ТАСС рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Семерых пострадавших от пермского стрелка доставят в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К настоящему времени известно, что большинство пострадавших идут на поправку, передает РИА Новости.

«Очень хочется пожелать стойкости и мужества членам семей, родственникам и друзьям погибших и выразить им самые глубокие соболезнования, а тем, кто выжил, — быстрейшего выздоровления. Сегодня семерых ребят перевезут в Москву для оказания помощи. Есть все нужное для того, чтобы перелет прошел хорошо», — сказал министр после возложения цветов к стихийному мемориалу рядом главным входом на территории учебного учреждения.

Также в Пермском крае 21 сентября объявили траур в связи с происшествием со стрельбой в помещениях университета в Перми. По информации Минздрава РФ, шесть человек погибли, пострадали 24, из них 20 находятся в больнице.

Напомним, утром 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров студент юрфака начал стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета.

Нападавший был ранен в ходе задержания. После его госпитализировали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ, предполагающее совершение убийства двух и более лиц.

Происшествия,Валерий Фальков,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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