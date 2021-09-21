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Поток лавы на острове Пальма сжег дом и добрался до бассейна. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма обрушилось на сотни домов. На снятых с беспилотника кадрах видно, как поток лавы в жилом районе, поглотив одно из строений, добрался до бассейна. Видео появилось в распоряжении российского видеоагентства Ruptly.

Напомним, извержение на одном из Канарских островов началось в минувшее воскресенье днем. До этого ученые Национального географического института Испании зафиксировали там рост сейсмической активности. Из-за природного катаклизма в муниципалитете Эль-Пасо были эвакуированы тысячи человек.

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