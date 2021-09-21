Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма обрушилось на сотни домов. На снятых с беспилотника кадрах видно, как поток лавы в жилом районе, поглотив одно из строений, добрался до бассейна. Видео появилось в распоряжении российского видеоагентства Ruptly.