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Нападение мужчины с ножом на двух жителей в Саратове попало на видео

Александр Кузьмин
3 часа назад

Житель Саратова напал на двух подвыпивших мужчин, которые доставали его звонками в домофон. Видео публикует telegram-канал «Бушующий мир».

На кадрах, снятых на камеру встроенную в домофон видно, как житель напал гостей дома быстро и уверенно. Каждый из них получил по несколько ударов ножом.

Сообщается, что инцидент произошёл на 1-ом Проезде энергетиков. По версии нападавшего, подвыпившие парни названивали по домофону его жене и мешали спать. Пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает. Нападавший мужчина задержан.

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