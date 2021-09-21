Нападение мужчины с ножом на двух жителей в Саратове попало на видео

Житель Саратова напал на двух подвыпивших мужчин, которые доставали его звонками в домофон. Видео публикует telegram-канал «Бушующий мир».
На кадрах, снятых на камеру встроенную в домофон видно, как житель напал гостей дома быстро и уверенно. Каждый из них получил по несколько ударов ножом.
Сообщается, что инцидент произошёл на 1-ом Проезде энергетиков. По версии нападавшего, подвыпившие парни названивали по домофону его жене и мешали спать. Пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает. Нападавший мужчина задержан.