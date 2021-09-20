Студенту Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в пермском вузе, может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом сообщает РИА "Новости".

Мера пресечения нападавшему может быть определена в рамках Уголовного кодекса России.

СК РФ заявлял, что утром 20 сентября студент начал стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).

Шесть человек погибли, более 20 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а потом доставлен в больницу.

Уголовное дело заведено по ч.2 ст.105 УК РФ "Убийство". По данное статье минимальное наказание подразумевает лишение свободы на восемь лет, а максимальное - пожизненное.

20 сентября студент, который находился на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, устроил стрельбу. Он вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Нападавшего задержали, его личность была установлена. В результате трагедии жертвами стали шесть человек, свыше 20 человек были ранены.