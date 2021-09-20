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Студенту, устроившему стрельбу в пермском вузе, может грозить пожизненное заключение

Газета.Ru
21 минуту назад

Студенту Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в пермском вузе, может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом сообщает РИА "Новости".

Мера пресечения нападавшему может быть определена в рамках Уголовного кодекса России.

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СК РФ заявлял, что утром 20 сентября студент начал стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).

Шесть человек погибли, более 20 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а потом доставлен в больницу.

Уголовное дело заведено по ч.2 ст.105 УК РФ "Убийство". По данное статье минимальное наказание подразумевает лишение свободы на восемь лет, а максимальное - пожизненное.

20 сентября студент, который находился на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, устроил стрельбу. Он вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Нападавшего задержали, его личность была установлена. В результате трагедии жертвами стали шесть человек, свыше 20 человек были ранены.

Согласно последним сведениям Минздрава, из 20 человек, доставленных в больницы после стрельбы в пермском вузе, девять сейчас в тяжелом состоянии Также Telegram-канал "112" опубликовал видео обыска в квартире студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском университете.

Происшествия,Видео,СКР,
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