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Очевидцы рассказали о стрельбе в Перми.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Студенты и сотрудники Пермского государственного национального исследовательского университета рассказали о подробностях стрельбы в учебном учреждении в понедельник.

По словам Ивана Печищева, преподавателя ПГНИУ, он зашел на территорию университета в 11:30 утра и увидел, как студенты в панике выпрыгивают из окон второго этажа восьмого корпуса. Когда мужчина понял, что началась стрельба, он бросился на помощь к своим студентам.

Утром в понедельник молодой человек открыл стрельбу в Пермском государственном университете. По уточненной информации Следственного комитета России, погибли шесть человек, 28 пострадавших обратились за медицинской помощью.

В ведомстве сообщили, что личность нападавшего установлена. На данный момент подозреваемый находится в медицинском учреждении, где ему оказывается помощь.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух или более лиц по факту вооруженного нападения на Пермский госуниверситет. Расследованием дела займется центральный аппарат СКР.

Происшествия,Видео,СКР,
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