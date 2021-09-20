Девять пострадавших при стрельбе в Перми находятся в тяжелом состоянии

Из 20 госпитализированных, которые пострадали при стрельбе в Пермском государственном университете, девять находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Из 20 человек госпитализированных девять человек находятся в тяжёлом состоянии, сейчас им оказывается медицинская помощь», — сказал глава Минздрава в эфире телеканала «Россия-24».
В результате трагедии погибли шесть человек, 28 получили ранения. Нападавший — студент вуза — при задержании оказал сопротивление и был ранен. СК возбудил уголовное дело.