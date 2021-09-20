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Пермский стрелок оставил записку перед атакой

Вероника Полынина
1 час назад

Устроивший стрельбу в Пермском государственном университете студент перед атакой написал записку с просьбой позаботиться о его коте. Фото записки публикует Life.ru.

«Если с моей матерью что-либо произойдет, передайте моего кота родственникам. Кот уж тут точно не при чем», - говорится в послании.

скриншот

В понедельник, 20 сентября, 18-летний студент открыл огонь на территории кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 пострадали. У 19 из них огнестрельные ранения.

Готовился с десятого класса: что известно о пермском стрелке

Нападавшего задержал сотрудник ДПС из первого прибывшего на место экипажа: стрелок был ранен при задержании, его состояние оценивается как тяжелое. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве нескольких человек.

В Пермь выехали министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр образования Валерий Фальков.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования погибшим в пермском университете.

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