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Подростки из Вологды устроили забеги между машинами и попали на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Подростки из Вологды устроили забеги между машинами.Об этом сообщил "Подъем" в своем Telegram-канале.Трагедии удалось избежать, один из мальчиков проскочил перед авто, второму пришлось пожертвовать самокатом. Встречная машина разбила его вдребезги, отлетевший осколок ранил мальчика в ногу, сообщили изданию «Подъём» в ГИБДД по городу.

Подростки из Вологды устроили забеги между машинами и попали на видео
Фото: ТАССТАСС

«Молодой человек, управляя автомобилем Kia, двигался по улице Петина и допустил наезд на несовершеннолетнего, 2007 года рождения, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Он получил травму от самоката, который нёс в руках, второй мальчик не пострадал. Подростку назначено амбулаторное лечение, в школе сообщили, что ребёнок находится на больничном».

Происшествия,Общество,Видео,ГИБДД,
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