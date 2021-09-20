Подростки из Вологды устроили забеги между машинами и попали на видео

«Молодой человек, управляя автомобилем Kia, двигался по улице Петина и допустил наезд на несовершеннолетнего, 2007 года рождения, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Он получил травму от самоката, который нёс в руках, второй мальчик не пострадал. Подростку назначено амбулаторное лечение, в школе сообщили, что ребёнок находится на больничном».