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"Идеальный ребенок". Мать пермского стрелка рассказала о сыне

Уралинформбюроиещё 3
32 минуты назад

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, был идеальным ребенком. Такую характеристику молодому человеку дала на допросе мать, передает "Уралинформбюро".

"Идеальный ребенок". Мать пермского стрелка рассказала о сыне
Фото: кадр видеокадр видео

"Он спокойный, заботливый, очень любит животных, особенно кошек. Я считаю, что у меня был идеальный ребенок, он во всем мне помогал, я уверена, что он никогда не пил спиртного и не курил", – приводит telegram-канал Shot слова женщины.

Она добавила, что у сына никогда не было никаких отклонений в психическом состоянии. При этом молодой человек много читал информации на военную тему, в частности про Сирию, где раньше в командировке находился его отец.

"Никаких увлечений сына, кроме тем оружия и истории, я не знаю. Он практически все время находился дома", – подчеркнула мать стрелка.

Женщина также сообщила, что Тимур легко знакомился и у него была хорошо поставлена речь. Однако, молодой человек, отметила она, всегда не любил людей, общался только с определенным кругом лиц и избегал шумных мест.

"Спецодежды я никакой у него не видела. Знаю, что ранее в прошлом году в интернете он заказал военную каску зеленого цвета. Кажется, она была времен ВОВ. С какой целью она ему нужна, он не говорил. Говорил, что просто интересно. Летом сын покрасил эту каску в черный цвет", – рассказала на допросе мать стрелка.

20 сентября Тимур Бекмансуров вошел в один из корпусов ПГНИУ и открыл огонь по людям. Всего стрелок убил шесть человек и ранил порядка тридцати. Преступник получил тяжелое ранение при задержании, он находится в реанимации.

Происшествия,Уралинформбюро,
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