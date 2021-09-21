"Идеальный ребенок". Мать пермского стрелка рассказала о сыне

"Спецодежды я никакой у него не видела. Знаю, что ранее в прошлом году в интернете он заказал военную каску зеленого цвета. Кажется, она была времен ВОВ. С какой целью она ему нужна, он не говорил. Говорил, что просто интересно. Летом сын покрасил эту каску в черный цвет", – рассказала на допросе мать стрелка.