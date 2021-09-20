"Я в шоке": что говорят родители пермского стрелка о сыне

Отец Тимура Бекмансурова — молодого человека, устроившего стрельбу в пермском вузе, рассказал о сыне. Об этом сообщает RT.

По словам мужчины, он живет в Самаре, а Тимур проживает с матерью в Перми.

«Должен был приехать в Пермь: сейчас опрос, допрос будет уже здесь. Я сам в шоке до сих пор, прийти не могу в себя. Что же он такое вообще сделал», — сказал отец подозреваемого.

Он рассказал, что разговаривал о случившемся с матерью и бывшей женой, матерью Тимура, — женщина в это время была на допросе в полиции. Бекмансуров отметил, что его бывшая супруга была в шоке, не могла нормально разговаривать.

«Сколько я с ним (Тимуром — прим.) ни общался, он увлечен только компьютером. Я говорю: «Почему ты гулять не ходишь?» — «Я не хочу гулять, я сижу за компьютером», — поделился отец семейства.

Утром в понедельник, 20 сентября, вооруженный мужчина проник на территорию кампуса Пермского государственного университета с травматическим оружием и открыл стрельбу. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. Личность подозреваемого была установлена, его задержали. По последним данным Минздрава, в результате стрельбы пострадали 24 человека, шестеро погибли.

Мать пермского стрелка рассказала о сыне

Мать Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском вузе, прокомментировала трагедию. Об этом сообщаетTelegram-канал Ural Mash.

Последний раз женщина видела его сегодня перед тем, как уйти на работу. Сын пожелал доброго утра и стал собираться на занятия. По её словам, он тихий и спокойный мальчик. Редко гулял, в основном — сидел дома.

Отец напавшего на Пермский госуниверситет (ПГНИУ) Тимура Бекмансурова служил в горячих точках. Такие подробности раскрыли знакомые семьи Telegram-каналу «Подъем».

Родители устроившего стрельбу в вузе давно в разводе. В Пермь Бекмансуров вместе с матерью переехал восемь лет назад.

«Тимур рос лет до десяти в Удмуртии, никто не мог предположить, что он такое сделает. У него мама хорошая. А папе всю жизнь хотелось как-то геройствовать, он во все горячие точки просился», — рассказали знакомые. Также они добавили, что атаковавший вуз был «совершенно тихим и спокойным мальчиком».

Агрессивного поведения и отклонений за ним не наблюдалось, резюмировали собеседники канала.

Устроивший, по предварительным данным, стрельбу в Пермском госуниверситете Тимур Бекмансуров запомнился окружающим своей внешностью, так как «ходил во всём тёмном и с длинными волосами», рассказал NEWS.ru сосед подозреваемого. Собеседник добавил, что вероятный преступник «очень много молчал и был довольно тихим».