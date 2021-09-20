В Мурманске загорелся атомный ледокол-музей «Ленин»

Атомный ледокол «Ленин» был спущен на воду 5 декабря 1957 года. На тот момент это было первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. Осенью 1959 года судно прошло ходовые испытания в Финском заливе, а уже 3 декабря правительственная комиссия подписала акт о приемке ледокола в эксплуатацию. 6 мая «Ленин» прибыл в Мурманск, началась его работа в Арктике. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».