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В Мурманске загорелся атомный ледокол-музей «Ленин»

Газета.Ru
56 минут назад

В Мурманске загорелся атомный ледокол-музей «Ленин». Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, передает ТАСС.

В Мурманске загорелся атомный ледокол-музей «Ленин»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Произошло возгорание в каюте на нижней палубе атомного ледокола «Ленин». На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения», — говорится в сообщении.

Атомный ледокол «Ленин» был спущен на воду 5 декабря 1957 года. На тот момент это было первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. Осенью 1959 года судно прошло ходовые испытания в Финском заливе, а уже 3 декабря правительственная комиссия подписала акт о приемке ледокола в эксплуатацию. 6 мая «Ленин» прибыл в Мурманск, началась его работа в Арктике. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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