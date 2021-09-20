Крым получит 400 млн рублей на помощь пострадавшим от наводнений

Правительство России направит Крыму дополнительную помощь в размере 500 млн рублей для ликвидации ущерба от летних наводнений 2021 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: кадр из видео / YouTube-канал Крымский Блогер — о жизни в Крыму кадр из видео / YouTube-канал Крымский Блогер — о жизни в Крыму

Большую часть — почти 400 млн рублей — получат жители полуострова. Деньги перечислят для покупки или строительства нового жилья, а также на капитальный ремонт тех домов, которые ещё можно восстановить.

«Средства позволят приобрести дома, квартиры, а также отремонтировать свыше 33 000 кв. м (жилья. — Прим. ‘’Секрета’’)», — пояснил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Оставшиеся деньги власти направят на расчистку русла рек в Ялте и Бахчисарайском районе.

После паводка там образовались завалы, которые мешают естественному току воды. Эта мера поможет снизить вероятность новых наводнений.

За лето Крым трижды страдал от наводнений. 16–20 июня 2021 года на юго-восток Крыма обрушились ливни. Местные реки вышли из берегов, затопили улицы и снесли потоками воды автомобили.

Сильнее всего досталось Керчи (там выпало полторы месячных нормы осадков) и Ялте (месячная норма). Жители подтопленных территорий остались без света и воды, в нескольких районах Крыма ввели режим ЧС.

4 июля стихия обрушилась на Бахчисарайский район. На полуострове затопило дома, их жильцов пришлось срочно эвакуировать. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести.

В августе сильные дожди снова обрушились на восточные районы полуострова, пострадали жители Керчи и сёл Ленинского района.

Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал помощь жителям Керчи и Ленинского района полуострова, чьи дома затопило во время паводка. Он уточнил, что за 1 кв. м подтопленного жилья власти будут выплачивать по 6000 рублей.