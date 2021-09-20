В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Пермский стрелок во время учёбы в школе обещал расстрелять учительницу

News.ru
22 минуты назад

Бывшие одноклассники Тимура Бекмансурова, который, по предварительным данным, устроил стрельбу в Пермском госуниверситете, рассказали, что он уже угрожал убить. Причём именно купить оружие и расстрелять учительницу. Об этом сообщил Telegram-канал Properm.ru. Жертвами сегодняшнего нападения стали шесть человек, 28 раненых получают медицинскую помощь.

Мы с ним учились. Как-то был момент, когда учительница поставила три. И он сказал ей напрямую: «Я когда-нибудь куплю оружие, я вас расстреляю». Сейчас мы с ребятами в беседе вспоминаем это, никто его слова всерьёз не воспринимал, — рассказали одноклассники.

Стрельба в Перми произошла утром 20 сентября. Стрелявший пронёс на территорию университета боевое ружьё и открыл огонь по студентам.

«Все сделал правильно»: адвокат про обезвредившего пермского стрелка полицейского

Обезвредил нападавшего младший лейтенант ДПС Константин Калинин. Преступник выстрелил в него из ружья, и полицейский применил оружие. Затем он обезоружил нападавшего и оказал ему первую медицинскую помощь.

21 сентября в Прикамье объявлено днём траура по погибшим при стрельбе.

Ранее стало известно, что случившееся прокомментировал отец Бекмансурова. По словам мужчины, он в шоке, о произошедшем узнал от бабушки Тимура. С его матерью он в разводе, о сыне сказал, что тот часто сидел дома, не хотел гулять, когда-то раньше ходил на плавание.

Происшествия,Видео,Константин Калинин,ГИБДД,
28
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители