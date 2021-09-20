«Все сделал правильно»: адвокат про обезвредившего пермского стрелка полицейского

«Все, что он говорит, - это пошаговая инструкция того, как он должен был поступить в соответствии с "Законом о полиции". Он все сделал правильно. Согласно закону, сотрудник полиции перед применением огнестрельного оружия, если такая необходимость существует, должен предупредить о своих намерениях лицо, в отношении которого оружие будет применяться. Если они работают в группе - кто-то один предупреждает. Если после предупреждения никаких действий со стороны лица, посягающего на жизнь и здоровье сотрудников, нарушающего общественный порядок, не последовало, предупреждения не подействовали, если он не прекратил совершать преступление - сотрудник полиции имеет право применить огнестрельное оружие», - рассказал адвокат.