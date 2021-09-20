«Все сделал правильно»: адвокат про обезвредившего пермского стрелка полицейского

Адвокат коллегии адвокатов «Наумов, Грицюк и партнеры» Артем Грицюк в разговоре с «Рамблером» прокомментировал действия сотрудника ДПС Константина Калинина, который обезвредил стрелявшего в университете в Перми.
С юридической точки зрения Калинин произвел «последовательность действий, четко описанную в законе», заявил адвокат.
«Все, что он говорит, - это пошаговая инструкция того, как он должен был поступить в соответствии с "Законом о полиции". Он все сделал правильно. Согласно закону, сотрудник полиции перед применением огнестрельного оружия, если такая необходимость существует, должен предупредить о своих намерениях лицо, в отношении которого оружие будет применяться. Если они работают в группе - кто-то один предупреждает. Если после предупреждения никаких действий со стороны лица, посягающего на жизнь и здоровье сотрудников, нарушающего общественный порядок, не последовало, предупреждения не подействовали, если он не прекратил совершать преступление - сотрудник полиции имеет право применить огнестрельное оружие», - рассказал адвокат.
Вместе с тем Грицюк отметил, что при применении оружия сотрудник полиции должен руководствоваться тем, чтобы причинить минимальный ущерб. Если существует возможность без угрозы для своей жизни произвести выстрел в ноги или другую часть тела, но при этом не убить человека, - он должен это сделать.
«Если нет времени крикнуть: "Бросай оружие!", тем более если в сторону полицейско произведен выстрел, ему больше не нужно ничего делать - стрелять в воздух, предупреждать - закон разрешает ему применить оружие на поражение. Потому что существует реальная угроза его жизни», - сказал специалист, отметив, что в пермском вузе угроза жизни Калинина была такой, «реальней которой не придумаешь».
Грицюк также рассказал о порядке действий после применения оружия полицейским.
«Если нарушение общественного порядка пресечено, применение огнестрельного оружия возымело свою цель, - сотрудник должен оказать первую медицинскую помощь и вызвать "скорую". Так сотрудник ДПС и поступил: он убрал оружие, которое было у преступника, обездвижил его и начал осуществлять первую медицинскую помощь», - добавил адвокат.
Ранее младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал о задержании 18-летнего студента, который открыл огонь на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. По словам Калинина, он с напарником находился на смене и занимался оформлением ДТП, когда в кабинет забежал очевидец и сообщил о стрельбе в вузе. Полицейские отправились на проверку поступившей информации и увидели, как из здания вуза выбегают люди. Напарник организовал эвакуацию, в то время как сам Калинин побежал к главному входу и на первом этаже увидел спускающегося по лестнице вооруженного молодого человека. Молодой человек направил оружие и произвел выстрел в сторону полицейского, после чего младший лейтенант применил огнестрельное оружие, а затем начал оказывать стрелку первую медицинскую помощь.