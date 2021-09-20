Житель Алматы открыл стрельбу по судебным приставам

Житель Алматы открыл огонь по судебным приставам, погибли пять человек, сообщает издание Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.
«В ходе реализации исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов, житель этого дома - гражданин Д. 1967 года рождения - проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам ДЧС», - рассказали в полиции.
Погибли пять человек, в том числе двое участковых полицейских и судебный исполнитель.
Стрелявшего задержали. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Ранее в понедельник 18-летний студент устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Погибли шесть человек, еще 24 пострадали, преступник обезврежен и находится в больнице.